新NISAの普及に伴い、専業主婦（主夫）なども投資を始めるケースが増えています。もし運よく株価が上がり、100万円もの利益が出たとしたら、家計にとってはうれしいボーナスです。 しかし、ここで配偶者の脳裏をよぎるのが、「130万円の壁」ではないでしょうか。「パート収入と株の利益を合わせたら130万円を超えてしまう。社会保険の扶養から外れて、保険料を払わなければならないのでは？」 結論か