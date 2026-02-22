T・ヘルナンデスがまさかの落球【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手の痛恨落球に厳しい声が寄せられている。21日（日本時間22日）、エンゼルスとのオープン戦に「2番・左翼」で出場。打席では3安打と健闘した一方で守備でのミスに「今年も続くテオのエラーなんとかして」「今年もテオの守備には頭を抱えされそうね笑」と日本人かが嘆きの声が寄せられた。