「警察です」という声とともに玄関のチャイムが鳴ったため、驚いてドアを開けると、本当に警察官の制服を着た人物が立っていた――。こんな状況に直面したとき、どれほど冷静でいられるでしょうか。警察官をかたった人物による詐欺事件が急増しているため、注意が必要です。【画像で見る】思ったよりも簡単…これが「偽警察官」を見破る3つのポイントです！近年、中国のネット通販サイトを中心に、日本の警察や自衛隊の制服と、