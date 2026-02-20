大分県別府市が進める「新湯治・ウェルネス事業」について20日、基本計画が公表され、新年度に建設や運営などを担う民間事業者を選定する方針が示されました。 【写真を見る】別府市「新湯治・ウェルネス」基本計画を公表関連予算3.9億円を計上、事業者選定へ 20日に開かれた別府市議会の全員協議会では、市側から事業の基本計画について説明が行われました。 「新湯治・ウェルネス事業」では、扇山の4ヘクタールの市有