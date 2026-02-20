日産「新たなエルグランド」まもなく発売！2026年は、トヨタ「ランドクルーザーFJ」、マツダ「CX-5」など、話題の新型車が数多く登場します。この中でも特に注目される車種が、ラージサイズの高級ミニバンである日産「エルグランド」でしょう。初代エルグランドは1997年に発売されてヒット作になりました。2002年には2代目に刷新されましたが、何とその翌日に、ライバル車のトヨタは「アルファード」（初代）を発表。エルグラ