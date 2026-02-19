¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤Î19ºÐ¡¢¿¼ÅÄçýè½¡Ê¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤¬87.83ÅÀ¤ÇÆ±¼ïÌÜÆüËÜÀª¤Ç½é¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Á°²ó²¦¼Ô¤Î24ºÐ¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥­¥·¥Î¥Ã¥È¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï87.48ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¤Î¥È¥Ã¥É¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¤¬ºÎÅÀ¤ËÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£·è¾¡3²óÌÜ¤Î¥é¥ó¡¢ºÇ½ª³êÁö¤Î¥¾¥¤¤ÏÂç