スノーボード女子スロープスタイル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、初出場の19歳、深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で同種目日本勢で初の五輪金メダルを獲得した。前回王者の24歳ゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）は87.48点で銀メダルに。中継した米放送局「NBC」では、解説のトッド・リチャーズ氏が採点に不満をぶちまけた。

決勝3回目のラン、最終滑走のゾイは大技を成功させ得点は87.48点。だがトップの深田に0.35ポイント及ばず、2大会連続の金メダルを逃した。

米放送局「NBC」の実況が「ゾイは銀メダルだ。マリ・フカダが、日本ならではの緻密な滑りを見せつけて金メダルを掴み取った！」と伝えた直後、スノーボード界の重鎮リチャーズ氏は、怒りの声を上げた。

「正直、言葉が出ない」と呆れた様子で「どういうことなのか、全く理解できない。もちろんフカダの滑りを否定するつもりは毛頭ないけれど、ゾイの最後のランに対する採点は、控えめに言っても最悪だ。本当に酷い」と、おかんむりだった。

「いいかい、全員がスピードに苦労していた中で、ゾイは誰よりも2倍は高く跳んでいたんだ」と採点を疑問視。「全体の印象を評価するスコアで、なぜあの高さが考慮されず、突き抜けた点数にならないのか。納得がいかない」と首を傾げていた。



（THE ANSWER編集部）