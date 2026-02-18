ＪＲ東日本東北本部は１８日、ＪＲ仙台病院（仙台市青葉区）の患者約６６００人分の個人情報が保存された記録媒体「ＳＳＤ」を紛失したと発表した。現時点で個人情報の流出は確認されていないという。発表によると、紛失したのは、廃棄予定だったパソコン８台分のＳＳＤ。患者計６６３９人分の個人情報が含まれ、氏名や入院病棟、疾患名などが漏えいした可能性があるという。今月３日、社員が廃棄予定のパソコンのデータを削