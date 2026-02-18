マンションリサーチは、全国14万3,000棟のマンションデータを公開している「マンションナビ」の保有データを利用し、2016年から2026年2月時点までの長期的なデータを観測。足立区の世帯年収、家計支出、中古マンションの価格相場を総合的に分析し、足立区は住宅費を抑えながら高い都心アクセスを享受できる「高効率」なエリアであると発表した。足立区、葛飾区、江戸川区の住宅費・教育費・交通費・年収比較（2026年2月時点すみか