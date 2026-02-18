アミコビルを管理運営する徳島市の第三セクター「徳島都市開発」が市に追加融資などの検討を求めている問題で、2月18日、徳島市議会に判断材料となる資料が提出されました。しかし、要求とは異なる資料として委員から批判の声が上がりました。5期連続の経常赤字となるなど、厳しい経営状態が続く徳島都市開発は、2025年12月、市に対し、市が融資した20億円の返済期限の猶予やさらなる追加融資などの検討を要求していました。