嵐の公式Instagramが“ThrowBack ARASHI”として、2011年11月2日にリリースされた「迷宮ラブソング」のジャケット写真を公開した。 【画像＆動画】嵐「迷宮ラブソング」ジャケット写真＆MV 「迷宮ラブソング」は、櫻井翔が主演を務めたドラマ『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ系）の主題歌としても話題を集めた楽曲。 投稿では、シャンデリアが輝くホールで撮影されたビジュアルがあらためて紹介され