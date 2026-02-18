嵐の公式Instagramが“ThrowBack ARASHI”として、2011年11月2日にリリースされた「迷宮ラブソング」のジャケット写真を公開した。

【画像＆動画】嵐「迷宮ラブソング」ジャケット写真＆MV

「迷宮ラブソング」は、櫻井翔が主演を務めたドラマ『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ系）の主題歌としても話題を集めた楽曲。

投稿では、シャンデリアが輝くホールで撮影されたビジュアルがあらためて紹介され、注目を集めている。

■クラシカルな空間で佇む5人の華やかなレイヤードスタイル

公開されたビジュアルには、円形模様のフロアに立つ5人の姿が収められている。

それぞれがジャケットやベスト、装飾的なシャツ、ロングブーツなどを取り入れたクラシカルな装いで登場。

ファーやベロア調の質感、胸元の装飾やリボンタイといったディテールが重なり、華やかさと重厚感を兼ね備えたスタイルに仕上がっている。

楽曲のミステリアスでドラマティックな世界観を体現しつつ、『謎解きはディナーのあとで』で櫻井が演じた影山を思わせるビジュアルとなっているのも印象的だ。

2枚目のカットでは、より近い距離感で並ぶ5人の姿も公開。まっすぐな眼差しと凛とした佇まいからは、大人の色気と気高さが漂う。

SNSでは「王子様揃い踏み」「イケメンすぎてキュンキュン」「膝をつく王子様風の振付が好きだったなぁ」「翔くんの影山ビジュ最高」「神曲」「5人の王子様」「潤くんのシャツとリボンが優勝」「キラキラ王子様衣装大好き」といった声が寄せられている。

■嵐「迷宮ラブソング」MV