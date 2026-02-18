17日夕方、三重県鈴鹿市で横断歩道を渡っていた10歳の女の子を軽自動車ではねてケガをさせたとして、スリランカ国籍の男が現行犯逮捕されました。事故があったのは鈴鹿市岡田三丁目の交差点で、17日午後4時ごろ「信号無視の軽自動車が横断歩道上で女の子をはねた」と通りかかった男性から110番通報がありました。女の子は近くに住む10歳の小学生で、腰や左足を打って病院に運ばれましたが命に別条はないということです。警