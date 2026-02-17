メ～テレ（名古屋テレビ） 実の娘にわいせつな行為をし、その様子を撮影した疑いで、男が逮捕されました。 警察によりますと、逮捕された男は去年、自宅で就寝中の当時10歳の実の娘にわいせつな行為をし、その様子を撮影した疑いが持たれています。 また男と共謀したとして、教師グループによる盗撮事件で逮捕されていた岡山県の小学校教師・甲斐海月容疑者(27)が再逮捕されました。 調べに対し、2人は容疑を