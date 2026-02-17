【モデルプレス＝2026/02/17】俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めるドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」（2月1日19時よりFODにて見放題独占配信／3月2日深夜フジテレビにて放送）の第5話が、2月15日に配信された。冒頭のシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】タイBLリメイクドラマ出演のイケメン俳優、押し倒し密着◆南雲奨馬＆濱屋拓斗W主演「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」本作