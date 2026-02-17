タイBLリメイクドラマ、開始5分で濃厚ラブ 強引キスからのベッドシーン「色気すごい」「かなり大胆」【The Boy Next World】
【モデルプレス＝2026/02/17】俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めるドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」（2月1日19時よりFODにて見放題独占配信／3月2日深夜フジテレビにて放送）の第5話が、2月15日に配信された。冒頭のシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
◆南雲奨馬＆濱屋拓斗W主演「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」
本作はタイBLドラマ「The Boy Next World」の日本リメイク版。恋愛経験ゼロの平凡な大学生・四葉楓（濱屋）の前に、学内の誰もが憧れる先輩・鴻上沙羅（南雲）が突然現れることから動き出す。沙羅は自分が並行世界から来た存在であり、「自分たちは恋人同士だ」と告げるが、楓は戸惑いながらも次第に惹かれていく。2人はそれぞれが抱える秘密や葛藤と向き合いながら、愛の行方を選んでいく。
◆「ボネクワ」開始5分で濃厚ラブシーン
風邪で寝込む楓のもとへ駆けつけ、献身的に看病する沙羅。沙羅が薬を取りに行こうとそばを離れかけると、楓は「どこ行くの？」と不安げにその手を引き止める。「今日はずっと頭がボーっとしてた。ノートもぐちゃぐちゃ。でも先生の話は聞いてたよ。重症じゃなかったし、僕のせいで迷惑かける…」と弱気な言葉をこぼし続ける楓。すると沙羅は、その言葉を遮るように強引に唇を奪う。
「大丈夫。えらかったね」と優しく包み込むような言葉を掛けられた楓は「もう一度チューして」とおねだり。再び唇を重ね、その後沙羅は楓の服をゆっくりと脱がせ、濃密なベッドシーンへと雪崩れ込んだ。
◆「ボネクワ」濃厚ラブシーンに反響
開始5分で描かれた、言葉を封じる強引なキスと、その後の大胆なベッドシーン。視聴者からは「色気すごい」「冒頭からアクセル全開すぎ」「かなり大胆」「刺激的」「逆に熱上がってしまう」「美しすぎて目が離せない」と、興奮を隠しきれない反響が殺到した。（modelpress編集部）
