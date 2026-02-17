¡Ø¥¢¥®¥ÈーÄ¶Ç½ÎÏÀïÁèー¡Ù¤Ç¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬±Ç²è½é½Ð±é¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーG6¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â
¡¡4·î29Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーÀ¸ÃÂ55¼þÇ¯µÇ°ºî¡Ø¥¢¥®¥ÈーÄ¶Ç½ÎÏÀïÁèー¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´ä±ÊÍÎ¾¼¡¢ÎëÇ·½õ¡¢ÀÄÅç¿´¡¢¤Ï¤ó¤Ë¤ã. ¶âÅÄÅ¯¡¢¶ðÌÚº¬Î´²ð¡¢º£°æÍªµ®¡¢¥Ù¥Ã¥ー¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーºîÉÊ¤Ç¤¤¤Þ¤ÀÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ë¾åºÇ¹âÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê11.7%¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤«¤éÊ¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー½é¤Î·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¶â»úÅã¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¢¥®¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¡×¤ò³°¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·µ¡¼´¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢Âç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂçºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö·Ù»ëÄ£Ì¤³ÎÇ§À¸Ì¿ÂÎÂÐºöÆÃ¼ìÉðÁõÈÉ¡áÄÌ¾ÎG¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½Ìò¤ÎÂâ°÷¤Ç¤¢¤ë·Ù»¡´±¡¦°ª¤ë¤ê»Ò¡£G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ·Ù»¡´±¡¦É¹ÀîÀ¿¡ÊÍ×½á¡Ë¤¬¡¢ÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ÖG3¡×¤ÎÁõÃå¼Ô¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¡£¤½¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°°ª¤ë¤ê»Ò¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ÖG6¡×¤òÁõÃå¤·¡¢¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーG6¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤Î°°Õ¤¢¤ëË½Áö¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ý¤¬°¤¯¡¢¾¯¤··ö²Þ¤ÃÁá¤¤¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ù¤¤¤ÇÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¹¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¤Î4¿Í¤È¤·¤Æ¡¢´ä±Ê¤¬¥ëー¥¸¥åÌò¡¢ÎëÇ·½õ¤¬µ´Æ¬Ìò¡¢ÀÄÅç¤¬½ÂÀîÌò¡¢¶âÅÄ¤¬Â®¸«Ìò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£°æ¤¬G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡¦¹õÃ«Ìò¡¢¶ðÌÚº¬¤¬É¹Àî¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ºÌ³½ê¤Î¼ü¿Í¡¦Âç»³Ìò¡¢¥Ù¥Ã¥ー¤¬ËÌÛê¡Ê»³ºê½á¡Ë¤Î¸µº§Ìó¼Ô¡¦¤«¤¹¤ßÌò¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊ±¤¹¤ë¡£
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÏËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤º»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¥É¥Ã¥¥ê¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡¡¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤À¤Ã¤Æ¥®¥ã¥ë¤¬²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ë½Ð¤ë¡ª¡¡¤·¤«¤â·Ù»¡´±Ìò¡ª¡¡¤³¤ì¥É¥Ã¥¥ê¤ÎÍ×ÁÇËþºÜ¤ä¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤ÇÁ´ÉôËÜÅö¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡¡¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤·´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¤½¤·¤Æ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥®¥È¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!!!¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!!
