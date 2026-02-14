ミラノ・コルティナ五輪日本勢がメダルラッシュとなっているミラノ・コルティナ五輪。スピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）も2つの銅メダルを獲得する活躍を見せた。その高木を上回ったのがオランダ勢。特に目立つのがユタ・レールダムだ。1000メートルで金、500メートルで銀を獲得。インスタグラムのフォロワー628万人を誇るなど、日本ファンだけでなく世界的に大注目を浴びた。レールダムは9日（日本時間10日