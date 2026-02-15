お笑いタレントのやす子（27）が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。自衛隊入隊の経緯について語った。この日は「人生大逆転履歴書」と題し、やす子人生を深堀り。2017年、18歳の欄には「ド貧乏幼少期…衣食住を確保するため自衛隊に就職」と記された。やす子は「18歳の時は児童養護施設に住んでて、就職しかできないんですね、進学ができなくて。かつ、自分は当時保護者が居なかったので、住むと