史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』の決勝進出者が15日、東京・NEW PIER HALLで行われた準決勝後に発表された。【個別ショット】見事に決勝進出を決めた芸人たちトンツカタン・お抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー・中田、今井らいぱち、ななまがり・初瀬、しんや、ルシファー吉岡という9人が決勝進出を果たした。昨年の5511人を超える過去最多6171人の挑戦者がエントリーした今大会