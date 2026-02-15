Aile The Shotaが、彼の音楽のルーツにある渋谷でサプライズライブを開催した。2月18日(水)には2ndアルバム『REAL POP 2』のリリースを控えているAile The Shota。サプライズライブの会場となったのは渋谷の音楽カルチャーを応援する“SHIBUYA PARK MUSIC”プロジェクトの舞台である渋谷区立北谷公園となった。当日は2月とは思えない暖かな日差しに包まれる中、Aile The Shotaがステージに登場。自身もよく足を運ぶ街であり、昨年4