Aile The Shotaが、彼の音楽のルーツにある渋谷でサプライズライブを開催した。

2月18日(水)には2ndアルバム『REAL POP 2』のリリースを控えているAile The Shota。サプライズライブの会場となったのは渋谷の音楽カルチャーを応援する“SHIBUYA PARK MUSIC”プロジェクトの舞台である渋谷区立北谷公園となった。当日は2月とは思えない暖かな日差しに包まれる中、Aile The Shotaがステージに登場。自身もよく足を運ぶ街であり、昨年4月にも同公園でサプライズライブを開催していたことから、街の雰囲気に自然と溶け込んでいる様子を見せた。

ライブの1,2曲目には1stアルバム以前の楽曲でシンガポールのR&Bバンドbrb.とコラボした「jelly」と自身の心情を赤裸々に表現した「Foolish」を歌唱。3曲目には2ndアルバムよりトラップソウルを取り入れた「りんごじゅーす」、そしてラストにはニュージャックスィングアルバムのリード曲「開花宣言」を披露。当初ライブは4曲を予定していたが「もう1曲歌って良い？」と急遽アンコールでニューアルバムから「ShyなBaby」を初披露することとなり、今回はまさにAile The Shotaらしいポップなライブとなっていた。

2月に入り渋谷の街ではサプライズライブやコラボレーションバーの開催、大型のピールオフ広告の展開などと、2ndアルバム『REAL POP 2』に発売に向けての動きが進んでいる。

｢開花宣言 (Prod. Shin Sakiura)｣

2026.01.28 (水) 配信スタート

https://lnk.to/ats_kaikasengen

2nd Album『REAL POP 2』

2026.02.18 (水) 発売 ▲2nd Album『REAL POP 2』数量限定版 【数量限定盤】CD+Blu-ray (3DISC)

・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257

・価格：￥13,000(税込み) / ￥11,819(税抜き)

・仕様：BOX + デジパック

・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック(ページ数未定) 収録内容

-CD-

01​. 開花宣言 (Prod​.Shin Sakiura)

02​. SAKURA (Prod​. Taka Perry)

03​. ShyなBaby (Prod​. Sam is Ohm)

04​. ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod​. Taka Perry)

05​. 向日葵花火 (Prod​. ☆Taku Takahashi)

06​. レイドバック (Prod​. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)

07​. 月見想 (Prod​. 蔦谷好位置)

08​. Fantasize (Prod​. Alenoise)

09​.りんごじゅーす (Prod​. HIRORON)

10​.ハナユキ (Prod​. UTA, LOAR)

11​.キセキセツ (Prod​. Taka Perry) -Blu-ray DISC 1-

・Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”

March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER -Blu-ray DISC 2-

・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜 ▲2nd Album『REAL POP 2』通常盤 【通常盤】CD Only

・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264

・価格：￥3,300(税込み) / ￥3,000(税抜き)

・仕様：紙ジャケ

・封入特典：シリアルコード付き 収録内容

-CD-

※BMSG-0025と収録内容共通

＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞

2026年03月20日(金・祝)

鹿児島 CAPARVO HALL

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年03月21日(土)

福岡 DRUM LOGOS

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年03月28日(土)

埼玉 HEAVEN’S ROCK熊谷 VJ-1

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月04日(土)

新潟 新潟LOTS

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月19日(日)

岡山 YEBISU YA PRO

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月25日(土)

石川 金沢RED SUN

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月29日(水・祝)

大阪 BIGCAT

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月08日(金)

宮城 仙台Rensa

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年05月09日(土)

北海道 札幌 PENNY LANE24

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月23日(土)

愛知 THE BOTTOM LINE

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月28日(木)

東京 Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 18:00 / START 19:00 【チケット種別・料金】

スタンディング：\5,500(税込)

2階指定席：￥6,000(税込) ※Zepp DiverCity(TOKYO)公演のみ 【チケット詳細】

▼一般販売

受付期間：2月18日(水) 12:00〜

https://eplus.jp/ailetheshota/

＜コラボレーションバー＞

https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastream/restaurant/bar/plan/138095/index.html

開催期間：2月10日（火）〜21日（土）

開催時間：18:00〜23:00（DRINK L.O.22:30 / FOOD L.O.22:00）

※15日(日)、16日（月）は営業時間が異なるためご注意ください