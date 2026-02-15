Aile The Shota、渋谷の街でサプライズライブ
Aile The Shotaが、彼の音楽のルーツにある渋谷でサプライズライブを開催した。
2月18日(水)には2ndアルバム『REAL POP 2』のリリースを控えているAile The Shota。サプライズライブの会場となったのは渋谷の音楽カルチャーを応援する“SHIBUYA PARK MUSIC”プロジェクトの舞台である渋谷区立北谷公園となった。当日は2月とは思えない暖かな日差しに包まれる中、Aile The Shotaがステージに登場。自身もよく足を運ぶ街であり、昨年4月にも同公園でサプライズライブを開催していたことから、街の雰囲気に自然と溶け込んでいる様子を見せた。
ライブの1,2曲目には1stアルバム以前の楽曲でシンガポールのR&Bバンドbrb.とコラボした「jelly」と自身の心情を赤裸々に表現した「Foolish」を歌唱。3曲目には2ndアルバムよりトラップソウルを取り入れた「りんごじゅーす」、そしてラストにはニュージャックスィングアルバムのリード曲「開花宣言」を披露。当初ライブは4曲を予定していたが「もう1曲歌って良い？」と急遽アンコールでニューアルバムから「ShyなBaby」を初披露することとなり、今回はまさにAile The Shotaらしいポップなライブとなっていた。
2月に入り渋谷の街ではサプライズライブやコラボレーションバーの開催、大型のピールオフ広告の展開などと、2ndアルバム『REAL POP 2』に発売に向けての動きが進んでいる。
｢開花宣言 (Prod. Shin Sakiura)｣
2026.01.28 (水) 配信スタート
https://lnk.to/ats_kaikasengen
2nd Album『REAL POP 2』
2026.02.18 (水) 発売
【数量限定盤】CD+Blu-ray (3DISC)
・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257
・価格：￥13,000(税込み) / ￥11,819(税抜き)
・仕様：BOX + デジパック
・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック(ページ数未定)
収録内容
-CD-
01. 開花宣言 (Prod.Shin Sakiura)
02. SAKURA (Prod. Taka Perry)
03. ShyなBaby (Prod. Sam is Ohm)
04. ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod. Taka Perry)
05. 向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)
06. レイドバック (Prod. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)
07. 月見想 (Prod. 蔦谷好位置)
08. Fantasize (Prod. Alenoise)
09.りんごじゅーす (Prod. HIRORON)
10.ハナユキ (Prod. UTA, LOAR)
11.キセキセツ (Prod. Taka Perry)
-Blu-ray DISC 1-
・Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”
March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER
-Blu-ray DISC 2-
・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜
【通常盤】CD Only
・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264
・価格：￥3,300(税込み) / ￥3,000(税抜き)
・仕様：紙ジャケ
・封入特典：シリアルコード付き
収録内容
-CD-
※BMSG-0025と収録内容共通
＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞
2026年03月20日(金・祝)
鹿児島 CAPARVO HALL
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年03月21日(土)
福岡 DRUM LOGOS
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年03月28日(土)
埼玉 HEAVEN’S ROCK熊谷 VJ-1
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月04日(土)
新潟 新潟LOTS
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月19日(日)
岡山 YEBISU YA PRO
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月25日(土)
石川 金沢RED SUN
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月29日(水・祝)
大阪 BIGCAT
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年05月08日(金)
宮城 仙台Rensa
OPEN 18:00 / START 19:00
2026年05月09日(土)
北海道 札幌 PENNY LANE24
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年05月23日(土)
愛知 THE BOTTOM LINE
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年05月28日(木)
東京 Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 18:00 / START 19:00
【チケット種別・料金】
スタンディング：\5,500(税込)
2階指定席：￥6,000(税込) ※Zepp DiverCity(TOKYO)公演のみ
【チケット詳細】
▼一般販売
受付期間：2月18日(水) 12:00〜
https://eplus.jp/ailetheshota/
＜コラボレーションバー＞
https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastream/restaurant/bar/plan/138095/index.html
開催期間：2月10日（火）〜21日（土）
開催時間：18:00〜23:00（DRINK L.O.22:30 / FOOD L.O.22:00）
※15日(日)、16日（月）は営業時間が異なるためご注意ください
