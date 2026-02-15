2月14日夜、新潟市中央区の飲食店で無銭飲食をした無職の男が現行犯逮捕されました。詐欺（無銭飲食）で現行犯逮捕されたのは、住居不定・無職の男(44)です。男は2月14日午後7時50分ごろから午後9時10分ごろまでの間、新潟市中央区内の飲食店で代金を支払う意思も能力もないのに、ハンバーグなど2794円相当の提供を受けました。事件は被害店舗からの通報で発覚。警察によりますと、男は1人で来店していて、所持金については