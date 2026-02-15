ちいさな「ミッドシップマシン」2012年のジュネーブモーターショーでインフィニティが披露した「エマージ・イー（以下、エマージe）」は、大胆なコンセプトとして世界中の注目を集めました。発表から年月が経った今も、そのデザインと技術はファンの間で絶えず関心が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ 日産の「ちいさな“MR”スポーツカー」を画像で見る（69枚）インフィニティ初のミッドシップ・スポーツとして登場