世界のスマートフォン市場におけるiPhoneの割合が増えているようです。 調査会社・カウンターポイントリサーチのレポートによると、世界で使用されているスマホのおよそ4台に1台がiPhoneであり、トップのシェアだったとのこと。 その理由として、同社は強力なユーザーロイヤルティ、統合されたサービス、広範なエコシステムの組み合わせをあげています。 また、2025年に販売されたiPhoneの数は、その他の主要スマホメ