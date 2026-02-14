犬が散歩で『歩きたくない』ときにみせる行動4選 犬と言えば散歩とイメージできるほど「犬は散歩が好き」そう思う方も多いはず。しかし案外と散歩の途中で『もう歩きたくない…』と拒否する犬もいるのです。そんな歩きたくないときに犬がみせる行動を解説します。あなたの愛犬にも当てはまるかも…！？ 1.歩くペースが遅くなる 散歩の途中で愛犬の歩くペースが遅くなったら『もう歩きたくない』の合図かも