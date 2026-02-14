犬が散歩で『歩きたくない』ときにみせる行動4選

犬と言えば散歩とイメージできるほど「犬は散歩が好き」そう思う方も多いはず。しかし案外と散歩の途中で『もう歩きたくない…』と拒否する犬もいるのです。そんな歩きたくないときに犬がみせる行動を解説します。あなたの愛犬にも当てはまるかも…！？

1.歩くペースが遅くなる

散歩の途中で愛犬の歩くペースが遅くなったら『もう歩きたくない』の合図かもしれません。疲れてしまった、足や関節が痛い…こういった理由が考えられます。

散歩の帰路で歩く速度が遅くなったら、疲れている可能性が高いです。その犬にとって散歩の時間が長すぎるかもしれませんので、一度見直してみることをおすすめします。

足を引きずったり、かばうような歩き方をしている場合は、ケガをしているなど痛みや違和感がある可能性も。無理に歩かせずに手足の状態を確認してみてください。

2.その場から動かなくなる

犬が散歩で歩きたくないときに見せる分かりやすい行動は、その場でストップし動かなくなることです。中には、地面に伏せたり寝そべったりしてしまう子もいるようです。

リードをグッと引っ張っても断固として動かない『拒否柴』のごとく、絶対に行かないんだから！と強い意思を行動で示します。

単純に駄々をこねて甘えている可能性も考えられますが、疲労から本当に動くのが難しい場合も考えられます。愛犬の様子をよく見て判断する必要があるでしょう。

3.家に帰ろうとする

散歩を始めたばかりなのに、クルッとUターンし来た道を戻ろうとすることはありませんか？これも『歩きたくない』という意思表示です。『気分が乗らない』といった方が的確かもしれません。

散歩が好きな犬でも気分が乗らない日はありますし、天候や気温によってはさらに行き渋る犬も多いでしょう。こういったときは無理に続けようとせず、愛犬の気持ちに寄り添いお休みしてもいいかもしれませんね。

4.抱っこを要求する

愛犬との散歩中、抱っこをせがんでくるのは『歩きたくない』サインです。というより『もう歩けないよ～』と飼い主さんに甘えているのです。甘えやわがままであることがほとんどなので、毎回要求に応えているとエスカレートすることも。

この場合は、歩き出すまで辛抱強く待つか、抱っこしてもすぐに降ろして歩かせるようにしましょう。中には体に痛みがあるため抱っこを要求していることもありますので、愛犬の様子もよく観察してください。

歩きたくない愛犬の気分を高めるためにできることとは？

犬が散歩で歩きたくないときにみせる行動を4つご紹介しました。止まったり、Uターンしようとする愛犬に気分を高めて歩いてもらうためにはどんな策が有効なのでしょうか？普段からぜひ取り入れてほしいポイントです。

散歩コースを変える 匂いを嗅ぐことに集中させてあげる おやつを活用する 飼い主が散歩を楽しむ

散歩＝歩く義務ではなく、楽しい時間だと思ってもらえるような工夫が必要です。散歩コースを少し変えるだけで、見える景色や匂い、音が変わり犬にとって非常に刺激的でワクワクします。

クンクンタイム、いわゆる「クン活」も日ごろから思う存分させてあげましょう。匂いを嗅ごうとした時にすぐに遠ざけると、犬も『つまらないなぁ』と歩きたくなくなります。

好きなおやつを途中で与えたりおもちゃで遊ぶなど、散歩に行くと良いことがあると学習させましょう。そして意外かもしれませんが、飼い主さんが楽しんで一緒に散歩することも大切です。『また止まった…』とイライラすると、リードを通して犬に伝わります。おおらかな気持ちで笑顔を絶やさずにいると、愛犬も軽快に歩いてくれるはずです。

まとめ

散歩中に『歩きたくない！』と意思表示する犬は案外と多いもの。大切なのは、その後ろにある原因を探ることです。甘えやわがままではなく、疲れや痛みが原因だと考えられる場合には散歩を中断してください。

日ごろから「愛犬と一緒に楽しむ」という心持ちで散歩に出かけましょう。ときにはルートを変えるなど変化も取り入れてみてくださいね。