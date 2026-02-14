「最近、近所のスーパーがいつの間にか変わった」と感じていないだろうか。実は近年、全国的にスーパー業界に再編・勢力図の大変化が起こっている。大手・中堅のグループ再編やこれまでの地盤を超えて新しい商圏に繰り出す“越境出店”が相次いでいるのだ。関西では『オーケー』の出店が加速しているし、前回の記事でお伝えした福岡発の『TRIAL（トライアル）』は、西友を買収して関東へ。『ロピア』は全国規模で出店拡大中。2025