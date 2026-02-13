世界最高峰のクラシックカー見本市「レトロモビル（Rétromobile）」が、記念すべき50周年を迎えた2026年2月。パリ、ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場は、半世紀の歴史を祝う祝祭の熱気に包まれていた。【画像】未来のクラシックとも言える現在のド級スーパーカーや、志の高いレストモッドたち（写真38点）しかし、その喧騒の只中にあって、一種異様な静寂と、桁外れの密度を保つ空間が突如として出現したことを、読者の皆