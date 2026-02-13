ワールドベースボールクラシック(WBC)の日本国内でのライブ配信を実施するNetflixが、大会応援ソングとしてB’zの稲葉浩志がカバーした「タッチ」のスペシャルムービーを本日2月13日に公開した。先ごろ発表された、名曲「タッチ」を稲葉浩志がカバーするという情報は瞬く間に広がり、“どんな歌になるのか全く想像できない” “早く聴いてみたい”という期待の声に溢れた。その歌声の一部がスペシャルムービーとして公開されたかた