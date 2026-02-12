走行中の列車の運転席にレーザー光線を照射したとして、福岡県警八幡西署は１１日、北九州市八幡西区の建設会社員の男（５２）を威力業務妨害の疑いで逮捕した。発表によると、男は昨年１２月２２日午後１１時４０分頃、同区内の踏切近くの路上から、運行中の普通列車の運転席にレーザーポインターでレーザー光線を照射し、同４５分頃にも運行中の貨物列車の運転席に照射した疑い。いずれもけが人はいなかったが、貨物列車は６