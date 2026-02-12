日本最大の労働組合の全国中央組織「連合」の会長・芳野友子氏の発言が注目を集めている。【写真】2024年11月28日、街頭演説で“浮かれて不倫したこと”を謝罪する玉木雄一郎立憲民主党と国民民主の最大の支援団体だった「芳野会長は2月9日の記者会見で、国民民主党の玉木雄一郎代表に、立憲民主党と公明党が立ち上げた中道改革連合（以下「中道」）の批判を控えるよう求めたことを明かしました。衆院選後に玉木氏と会談した際、