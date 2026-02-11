◇新日本プロレス（2026年2月11日エディオンアリーナ大阪）新日本プロレスは11日、エディオンアリーナ大阪大会を開催。第6試合でNEVER無差別級王者ウルフアロンがH.O.T（ハウス・オブ・トーチャー）の成田蓮に敗れて、初防衛に失敗。シングルマッチ初黒星を喫した。まさかの結末が待っていた。黒Tシャツを着用して入場したウルフ。花道を歩いていると、H.O.Tのセコンド陣が襲撃。ダメージを受けた状態でリングに戻った。そ