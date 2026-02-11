食と暮らしを発信するオレぺが、専門家への取材を通して探る2026年のトレンド。次に注目したいのが、〈フルーツティー〉の広がりです。紅茶にフルーツを掛け合わせた一杯は、専門店の定番を起点に、市販飲料やコンビニ商品へと裾野を拡大中。季節を先取りするように動き始めているこの流れについて、食のプランナー・丸山千里さんに話をうかがいました。酷暑の味方！ 広がるフルーツティー旋風●ゴンチャhttps://www.gongcha.co.