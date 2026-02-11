B級フード研究家のノジーマこと、野島慎一郎です。先月はイベント出演の用事があって大阪まで行ってきました。僕は大阪に宿泊するときはたいてい難波・心斎橋の周辺に宿をとっています。街の活気に大阪らしさを感じられてすごく好きなんですよね。難波の老舗カレー「自由軒 難波本店」へ難波・心斎橋あたりは日本でも有数の繁華街。どこでご飯を食べるか考えるだけでもワクワクしてきます。今回大阪で行った飲食店のなかでも特に印