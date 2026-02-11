「胸糞映画」の代名詞として語り継がれる『ミスト』（2007）が再映画化を果たすことがわかった。『ドクター・スリープ』（2019）のマイク・フラナガン監督が、スティーヴン・キング原作小説を再び映像化する。米が伝えた。 1980年発表の中編小説『霧』に基づく『ミスト』は、突如として街を覆った謎の“濃霧”が引き起こす恐怖のパニックを描いた作品。2007年にはフランク・ダラボン監督によって映画化を果たし