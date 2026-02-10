〈私は、結婚を前提として下記に記述するダイヤモンドを贈与した〉──これは、1月30日（現地時間、以下同）に米司法省が公表した約300万枚の捜査資料、通称「エプスタイン文書」の中に書かれていた米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（享年66）の手書きと見られる文章だ。 【写真】密着して、楽しそうにじゃれ合うエプスタイン元被告とモデル風の美女歯科医。他、歯科医からエプスタイン元被告に対して〈Love You〉が大量