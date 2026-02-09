いよいよ始まったミラノ・コルティナ2026冬季五輪。4年前の北京五輪では金3、銀7、銅8と冬季五輪最多となる18個のメダルを獲得した日本だが、今回はそれを上回るメダルが期待されている。【写真を見る】「ウサイン・ボルトより金メダル確実」と言われる強烈なプレッシャーの中、闘った選手金メダル候補だけでも、高木美帆（スピードスケート）、小林陵侑（スキージャンプ）、丸山希（スキージャンプ）、鍵山優真（フィギュアス