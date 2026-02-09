1月31日、東京・池袋で開催された「第74回関東東海花の展覧会」に秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さまが訪れ、関東・東海地域の1都11県の生産者が育てた1500点以上の花々を鑑賞された。ブランドのコンセプトは現代的で自立したエレガントな女性「3人での展覧会訪問は今年で4回目ということもあり、終始リラックスしたご様子で笑顔を浮かべられていました。佳子さまは『花があると、すごく楽しい気持ちになりますね』とおっしゃるなど、