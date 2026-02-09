2月11日（祝水）に船橋競馬場で行われる、クイーン賞（Jpn3・4歳上牝・ダ1800m）の枠順は下記の通り。昨年3着で常に安定した能力を発揮を発揮するテンカジョウは4枠5番か。連対を外したことがないメモリアカフェ、地方からは中央勢と互角に戦えるホーリーグレイル、プラウドフレールなどが顔を揃える。注目の発走さ20時05分。【JBCレディスクラシック】松山「きょうもゲートが響いた」テンカジョウは追い込むも2着まで混戦の牝