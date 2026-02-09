【クイーン賞】昨年3着テンカジョウは4枠5番から
2月11日（祝水）に船橋競馬場で行われる、クイーン賞（Jpn3・4歳上牝・ダ1800m）の枠順は下記の通り。昨年3着で常に安定した能力を発揮を発揮するテンカジョウは4枠5番か。
連対を外したことがないメモリアカフェ、地方からは中央勢と互角に戦えるホーリーグレイル、プラウドフレールなどが顔を揃える。注目の発走さ20時05分。
【JBCレディスクラシック】松山「きょうもゲートが響いた」テンカジョウは追い込むも2着まで混戦の牝馬路線
1枠1番
ライオットガール
牝6・56.5・岩田望来
中村直也・栗東
2枠2番
リヴェルベロ
牝4・52.0・小杉亮
矢野義幸・船橋
3枠3番
ドナギニー
牝4・52.0・藤田凌
中道啓二・大井
4枠4番
メモリアカフェ
牝4・54.0・C.ルメール
柄崎将寿・美浦
4枠5番
テンカジョウ
牝5・57.0・松山弘平
岡田稲男・栗東
5枠6番
ホーリーグレイル
牝4・53.0・矢野貴之
内田勝義・川崎
5枠7番
ジゼル
牝7・52.0・岡村健司
山中尊徳・船橋
6枠8番
プラウドフレール
牝4・54.0・張田昂
川島正一・船橋
6枠9番
ウィルシャイン
牝4・52.0・本田正重
佐藤裕太・船橋
7枠10番
ブルーパッション
牝4・52.0・町田直希
矢野義幸・船橋
7枠11番
シンメルーブス
牝5・52.0・福原杏
野口寛仁・浦和
8枠12番
アピーリングルック
牝5・56.0・大野拓弥
辻哲英・美浦
8枠13番
マーブルマウンテン
牝5・52.0・山本聡哉
藤田輝信・大井