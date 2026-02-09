スポニチスポニチアネックス

カブスの今永昇太 昨季終盤の不振から立て直そうと全力投球

  • カブス今永昇太が8日、アリゾナ州メサのキャンプ施設で自主トレを行った
  • キャッチボールでは60mまで距離を伸ばし力強いボールを投げ込んだ
  • その後は捕手役に座って変化球を交え30球ほどを全力投球した
