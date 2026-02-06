◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子パラレル大回転 準々決勝(大会3日目/現地8日)決勝トーナメント準々決勝でわずか0秒02差で敗退となった三木つばき選手が、インタビューに応じ、悔しさに涙しながら心境を明かしました。三木選手は冒頭「多大な応援ありがとうございました。勝ちたかったんですけど…」と述べると目には涙。「泣かないって決めてたんですけど…すごく悔しいです」と正直な胸の内を吐露し