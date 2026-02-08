【ブンデスリーガ】マインツ 2−0 アウクスブルク（日本時間2月7日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、相手選手ドン引きの“爆速プレスバック”マインツのMF佐野海舟が驚きのスピードをみせた。相手FWを余裕で上回った”爆速プレスバック”が話題を集めている。日本時間2月7日のブンデスリーガ第21節で、マインツはホームでアウクスブルクと対戦した。残留争いを渦中にある両チームにとって重要な試合で、佐野は中盤の一角で