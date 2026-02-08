あるアメリカ人男性が、迷子になっていた愛犬と4年ぶりに再会した。ウィスコンシン州在住のレオビギルド・ラミレス氏は、保護された愛犬チピがマイクロチップで特定された後、16時間かけてフィラデルフィアまで車を走らせ迎えに行き感動の対面となった。 【写真】覚えてる？バブルス君MJの“友人”チンパンジーの今 ラミレス氏は引っ越しをした後もマイクロチップ情報を更新し続けていたそうで、この判断がチピがス