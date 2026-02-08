今年に入り、学校内で生徒が別の生徒を暴行する様子を撮影した動画がSNS上に投稿、拡散されるケースが相次いでおり、国や自治体が対応に追われる事態となっています。いじめの被害に関するヒアリングを行ったことがある評論家の真鍋厚さんは、「暴行動画の拡散により、関係者の人権が侵害されたり、誹謗（ひぼう）中傷されたりするのはあってはならないことですが、動画の拡散を止めることだけを考えていても、いじめの問題は解