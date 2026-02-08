「ヤクルト春季キャンプ」（７日、浦添）開幕投手候補のヤクルト・奥川恭伸投手（２４）が７日、今キャンプで初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。岩田ら打者のべ８人に３７球を投じ、安打性の当たり３本に抑えた。時折、浮かべる笑顔が多くを物語っていた。最速１４８キロ直球にスライダーやフォークを交えて打者を封じ込めた。「もう少し力が抜けてきて、バランスが良くなってくれば、もうちょっと良くなる」。