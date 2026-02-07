SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈さん（25）が、グラビアムック「PARADE（パレード）」2026冬号（小学館）に登場。まん丸バストを強調するようなランジェリー姿を披露しました。【写真】くっきりまん丸バスト＆過激ハイレグ江籠裕奈さん衝撃ワンピース水着江籠さんは自身のXで撮影画像を公開。「色々な表情の江籠裕奈が見れる 素敵なグラビアとなっています  ぜひチェックしてください」「ロングもう懐かし