SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈さん（25）が、グラビアムック「PARADE（パレード）」2026冬号（小学館）に登場。まん丸バストを強調するようなランジェリー姿を披露しました。



【写真】くっきりまん丸バスト＆過激ハイレグ 江籠裕奈さん衝撃ワンピース水着

江籠さんは自身のXで撮影画像を公開。「色々な表情の江籠裕奈が見れる 素敵なグラビアとなっています ぜひチェックしてください」「ロングもう懐かしい感じするでしょ！笑 当分見られないと思うからいっぱい楽しんでね〜 チェックよろしくお願いします！」と呼び掛けています。



PARADEは「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生。待望の第3号でも人気者7人が誌面で躍動しています。



表紙を飾ったのは、ドラマ・映画やバラエティー番組で大活躍する田中美久さん。「好きな色」だという鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットを含め、巻頭20ページ超にわたって美しいFACEとBODYを披露しています。



中面では、18歳ラストの輝きを放つ一ノ瀬瑠菜さん、モグラ女子の天下とりを目指す大瀧沙羅さん、アイドルグループ＃Mooove!のリーダー・姫野ひなのさん、「ミニグラの超新星」と称される池本しおりさん、そして20代を迎えてグラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華さんが裏表紙を飾っています。



【江籠裕奈さんプロフィル】

えご・ゆうな 2000年3月29日生まれ、愛知県出身。身長162cm。2011年にSKE48に5期生として加入し、2023年末にグループを卒業。卒業後もソロアイドルとして活動しながら、グラビアでも活躍。サード写真集『I DO Love』が発売中。公式Ｘ：＠egoyuna_329 公式Instagram：@egochan_329