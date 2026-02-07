（台北中央社）声優の工藤晴香が6日、台北市で開催中の第14回台北国際コミック・アニメフェスティバル（台北国際動漫節）でファンミーティングを開き、約200人のファンが集まった。工藤が台湾でファンミーティングを開くのは初めて。チケットは販売開始後5分で完売した。会場には自身が出演した作品のグッズを手にした多くのファンが詰めかけ、工藤はうれしいと喜んだ。自身が声優として活動を始めるきっかけになった2005年のテレ